بعد نجاح خليجي 25.. العراق يتلقى عروضاً لاستضافة ثلاث بطولات كروية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تلقيه ثلاث عروض من غرب آسيا لاستضافة بطولات مختلفة.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إنه بعد أن شهدت بطولة خليجي 25 نجاحا ساحقا عكست صورة مشرقة وانطباعاً جيداً عن العراق، وصلتنا ثلاثة عروض كاتحاد كرة من اتحاد غرب آسيا يطلب استضافة العراق لها .

وأضاف بحر العلوم، ان البطولات هي لمنافسات غرب اسيا للمنتخبات الأولمبي والشباب والناشئين، مبينا أن الاتحاد سيدرس العروض الثلاثة بغية إصدار القرار النهائي بشأن الموافقة .

واوضح ان البطولة الخليجية التي اختتمت بنجاح في البصرة شجعت ودفعت الدول للحضور وإقامة البطولات في العراق، مبينا أن العرض حالة إيجابية وبداية جيدة لنهضة الكرة العراقية .

ونظم الاتحاد العراقي لكرة القدم بطولة الخليج العربي بنسختها 25 في البصرة، وتوج العراق فيها بالمركز الاول.