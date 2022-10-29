بعد نتائج سلبية.. نادي زاخو يسرح لاعبين "لا يمتلكون الروحية" 

شفق نيوز/ أفصحت إدارة نادي زاخو، اليوم السبت، عن قرارات اتخذتها لتصحيح مسار فريقها الكروي بعد النتائج السلبية التي خرج بها خلال جولات الدوري العراقي الممتاز، وتعرضه لعدة خسارات .

وقال رئيس النادي بلند شفيق لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتخذت عدة قرارات بعد ان رصدت عدم وجود الروحية بين صفوف اللاعبين، مما تسبب بعدة خسارات للفريق وجعل الفريق في حرج من خلال نتائجه السلبية ووضعه وترتيبه في تسلسله بالدوري الممتاز .

واشار الى ان الادارة بعد أن فسخت عقدها مع المدرب تبحث عن مدرب على مستوى عال يعيد الثقة للاعبين، موضحاً أن من ضمن القرارات تسريح عدد من لاعبيه وفك التعاقد معهم كونهم لم يقدموا المستوى المطلوب ولعبوا بتهاون وبرود في الجولات السابقة مما كلف فريقنا فقدان النقاط وصرنا ضمن المناطق الخطرة بترتيب الفرق .

ووعد، بأن يظهر الفريق بشكل مختلف خلال المرحلة المقبلة سيما بعد تجديده واستقطاب لاعبين على مستوى عال لإعادة النادي افضل من السابق ويدخل المنافسة بقوة مجددا .

وابدى شفيق استغرابه بشأن تراجع مستوى أداء اللاعبين رغم أنهم قدموا مستويات جيدة في مرحلة الإعداد قبل انطلاق الدوري، موضحاً ان فريق زاخو تمكن في مباريات تجريبية من تحقيق الفوز على فرق من الدوري الممتاز التي تتصدر حاليا الترتيب خلال مرحلة الإعداد وفي المعسكر التدريبي الذي سبق انطلاق البطولة.

واعتبر أن ذلك يدل على عدم اللعب بجدية في الدوري وفقدان اللاعبين الروحية التي تعد من أهم مقومات أي فريق يسعى لتحقيق نتائج جيدة.

ويحتل زاخو المركز السادس عشر بعد انتهاء الجولة الرابعة برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وثلاث خسارات .

ويخوض زاخو على ملعبه مباراته المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة مباراته امام النجف يوم غد الاحد في الساعة الخامسة والربع مساءً.