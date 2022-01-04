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بعد ميسي.. إصابة حارس مرمى سان جيرمان بكورونا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-04T16:04:00+0000
بعد ميسي.. إصابة حارس مرمى سان جيرمان بكورونا

شفق نيوز/ أعلن باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، إصابة حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بفيروس كورونا المستجد.

وشارك دوناروما أساسيًا في مباراة سان جيرمان، أمس الإثنين، أمام فان، في دور الـ 32 بكأس فرنسا، وهي المباراة التي فاز فيها الفريق الباريسي برباعية نظيفة.

وقال سان جيرمان، في بيان مقتضب عبر حسابه على موقع تويتر "اختبار دوناروما بشأن فيروس كورونا، جاء إيجابيًا، حيث خضع الحارس للحجر الذاتي، وسيتبع البروتوكول الصحي المناسب".

وأضاف البيان "أما الاختبارات التي أجراها خوان بيرنات على مدار يومين، جاءت سلبية، وسيعود للمشاركة في التدريبات غدًا".

يذكر أن باريس سان جيرمان، أعلن في وقت سابق، إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفيروس كورونا المستجد.

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