بعد مونديال 2026.. الأرجنتين تفتح معركة قضائية واسعة ضد "حملة التشهير"

شفق نيوز- متابعة

يستعد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لاتخاذ إجراءات قانونية واسعة ضد ما يصفه بحملة معلومات "مضللة" استهدفت المنتخب ولاعبيه خلال كأس العالم 2026، تشمل دعاوى تشهير بحق جهات وأشخاص نشروا أو روجوا، بحسب الاتحاد، لمحتوى كاذب أو مضلل.

ويعمل الفريق القانوني للاتحاد على جمع الأدلة الرقمية، بما في ذلك المنشورات ولقطات الشاشة ومقاطع الفيديو والتعليقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وبحسب تقارير صحفية، قد تشمل الدعاوى وسائل إعلام، وحسابات على منصات "إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك"، إلى جانب مؤثرين ومستخدمين آخرين، إذا ثبت تورطهم في نشر أو إعادة تداول محتوى يعتبره الاتحاد تشهيرياً.

ويأتي هذا التحرك بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم 2026، واكتفائه بلقب الوصيف.

ورغم الاستقبال الجماهيري الذي حظي به المنتخب لدى عودته إلى الأرجنتين، تشير التقارير إلى أن مسؤولي الاتحاد يرون أن الفريق تعرض طوال البطولة لحملة إعلامية ورقمية تجاوزت حدود النقد الرياضي، واستهدفت اللاعبين والجهاز الفني.

وشهدت البطولة جدلاً واسعاً حول المنتخب الأرجنتيني، شمل حالات تحكيمية، وانتقادات لأسلوب اللعب، واتهامات طالت بعض اللاعبين، بالتزامن مع تداول صور ومقاطع فيديو ومنشورات قيل إنها احتوت على معلومات مضللة أو عُرضت خارج سياقها.

وذكرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، أن الاتحاد يعد ملفات قانونية لرفع دعاوى تشهير ضد جهات يتهمها بنشر أو الترويج لمحتوى مضلل أو مسيء، بما في ذلك اتهامات غير موثقة، أو صور ومقاطع فيديو معدلة، أو مزاعم لا تستند إلى أدلة.

ويؤكد الاتحاد الأرجنتيني، وفقاً للتقارير، عزمه المضي في هذه الإجراءات، انطلاقاً من قناعته بأن ما تعرض له المنتخب خلال البطولة تجاوز حدود المنافسة الرياضية، ووصل إلى ممارسات تستوجب اللجوء إلى القضاء لحماية سمعة المنتخب ولاعبيه.