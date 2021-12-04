بعد موجة إصابات.. وحدة تدريبية "استشفائية" للمنتخب العراقي قبل مواجهة قطر الحاسمة

شفق نيوز/ اجرى المنتخب العراقي، يوم السبت، وحدة تدريبية استشفائية في مقر اقامته في فندق ديستو 2 في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت تدريبات اليوم على دفعتين الاولى ضمت اللاعبين الذي شاركوا في مواجهة البحرين حيث انخرطوا في جلسات استشفائية وعلاجية بينما ضمت الدفعة الثانية من التدريبات اللاعبين الذين لم تسنح لهم فرصة اللعب بالاضافة الى الذين شاركوا في النصف الثاني من دقائق اللقاء ، حيث منحت لهم تدريبات بدنية في قاعة الجيم وبإشراف مدرب اللياقة البدنية فلاديمير كرونيتش.

ومن المؤمل ان يعاود المنتخب العراقي مرانه بشكل طبيعي يوم غد وذلك بإجراء وحدة تدريبية في الساعة الثالثة والنصف في مركز تدريبات نادي السيلية.

على صعيد متصل يعقد غداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءاً المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش وذلك في المركز الصحفي ( اكاديمية اسباير) وسيرافقه اللاعب ياسر قاسم للحديث عن اخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة المنتخب القطري والتي سيحتضنها استاد البيت يوم الاثنين القادم في الساعة العاشرة مساءا.

وتقام مباراة العراق وقطر في التوقيت ذاته مباراة منتخبي البحرين وعمان وستحدد المواجهتين المنتخب المتأهل الى الدور الربع نهائي بعد أن ضمن منتخب قطر التذكرة الاولى ليبقى الصراع مشتعلاً على المركز الثاني.

ويكفي المنتخب العراقي الفوز في التأهل بعيداً عن حسابات نتيجة مواجهة البحرين وعمان.