بعد مواجهة اليابان.. المنتخب العراقي يخوض وحدة تدريبية استشفائية بنادي الغرافة

شفق نيوز/ خاض المنتخب الوطني، صباح اليوم السبت، وحدةً تدريبيةً استشفائيةً في مراكز التدريب الخاصة بنادي الغرافة، وذلك بعد خوضه يوم أمس مواجهة اليابان التي انتهت لمصلحة المنتخب (2-1)، وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي أولاً عن المجموعة الرابعة، على أمل ملاقاة ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة يوم (29-1) الساعة الثانية والنصف ظهراً في ستاد خليفة الدولي.

وتواجد في تدريبات اليوم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والأعضاء غالب الزاملي ومحمد ناصر وأحمد الموسوي والأمين العام محمد فرحان، وشارك فيها جميع اللاعبين، وتم تقسيمهم على مجموعتين حسب دقائق لعبهم مباراة الأمس.

وألقى مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس محاضرةٌ قصيرةٌ قبل انطلاق التدريبات، قدم فيها التهاني للاعبين بعد تقديمهم مباراة رائعة ضد المرشح الأقوى للبطولة، مؤكداً أنه كان واثقاً من لاعبيه بتقديم كل ما عندهم.

ونبه كاساس في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة التركيز والصفاء الذهني بدايةً من يوم غد، وأن نطوي صفحة مباراة اليابان، والعودة إلى أجواء التدريبات والبطولة من أجل مواصلة العطاء و التحضير التام لمباراة فيتنام المقبلة.

وقال المدرب إنه سعيدٌ بزج عددٍ من اللاعبين الجدد في مباراة اليابان، وهذا دليلٌ على أن جميع اللاعبين على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، وإن كل واحدٍ منهم يشعر كأنه لاعبٌ أساسي، وجاهز لأي لحظةٍ للمشاركة.