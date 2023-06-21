بعد مناشدة عبر شفق نيوز.. السوداني يأمر بتشكيل لجنة لمتابعة شكوى "كلوبال" التركية

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة من هيئة المستشارين للكشف على ملعب المدينة بشكل تفصيلي، فيما لفتت الى اهتمام السوداني بشكل خاص بهذا الأمر.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضية خالد كبيان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "في ضوء متابعة رئيس الوزراء لمناشدة المدير المفوض لشركة كلوبال التركية، أوعز السوداني بتشكيل لجنة من هيئة المستشارين للتأكد من جاهزية الملعب بغية صرف المستحقات المتبقية للشركة في حال كانت مستحقة وانجزت ملعب المدينة في العاصمة بغداد بشكل كامل".

واضاف گبيان ان "رئيس الوزراء اولى اهتماما خاصا بالموضوع واوصى بتشكيل لجنة لحل الاشكال سيما وان اي خلل ينعكس على مصداقية البلد مع الشركات الأجنبية التي تعمل على انجاز المشاريع الخدمية للعراق".

وكان المدير المفوض لشركة "كلوبال" التركية فلاح منفي، وجه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، يطالبه بتسديد الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة الشباب والرياضة العراقية مستحقات الشركة المتبقية المتأخرة رغم إنجاز ملعب المدينة في بغداد منذ أربع سنوات.

وقال فلاح منفي، لوكالة شفق نيوز: "لقد فشلنا وتعبنا من مطالبة وزارة الشباب والرياضة بتسديد مستحقات الشركة المتأخرة منذ أربع سنوات، رغم إنجازنا الملعب واحتضانه لأنشطة وبطولات رياضية مختلفة".