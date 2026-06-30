بعد مغادرة جلال حسن.. أحمد باسل حارس مرمى شباك الزوراء رسمياً

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الزوراء الرياضي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، انضمام حارس المرمى الدولي أحمد باسل إلى الفريق، وذلك بعيد إعلان حارس المرمى جلال حسن مغادرة "عش النوارس" بعد تسعة مواسم متتالية مع الفريق الكروي.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحارس الدولي أحمد باسل يحط الرحال في معقل الزعيم رسمياً ليدافع عن عرين النوارس في دوري نجوم العراق 2026-2027".

وأضاف النادي مخاطباً لاعبه الجديد "لنبدأ رحلة جديدة لحماية الشباك البيضاء يا باسل".

ويعد الحارس الدولي أحمد باسل فاضل (29 عاماً) واحداً من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة العراقية الحديثة، حيث تدرج في صفوف الأندية المحلية مثل التاجي والكرخ والعلوم والتكنولوجيا، قبل أن يصنع مجده الحقيقي رفقة نادي الشرطة العراقي الذي مثّله من عام 2014 حتى صيف 2026.

وخلال مسيرته المدججة بالألقاب، قاد "القيثارة" للتتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز لعدة مواسم، وكأس السوبر، محققاً أرقاماً قياسية مذهلة في الحفاظ على نظافة شباكه.

وعلى الصعيد الدولي، ارتدى باسل قميص المنتخب العراقي "أسود الرافدين" ببسالة في محافل كبرى كبطولة كأس آسيا وخليجي 25، وصولاً إلى تمثيل بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.