بعد مشادات.. اللجنة القضائية لعمومية الأولمبية تقبل ترشيح "العبادي"

شفق نيوز/ وافقت اللجنة القضائية قبول الترشح ممثل اتحاد الكرة الطائرة جميل العبادي المؤتمر الإنتخابي لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقي والذي يستمر لمدة يومين، بعد وقت قليل من ابعاده من قبل اللجنة المشرفة التي شهدت ايضاً ابعاد بطلة القوس والسهم رند سعد.

وقال موفد وكالة شفق نيوز للمؤتمر، إن فوضى ومشادات كلامية حدثت داخل القاعة الانتخابية بسبب من قبل عدد من الرياضيين قالوا انهم تعرضوا للظلم نتيجة إبعادهم.

من جانبه ابلغ الاتحاد الآسيوي للجودو اللجنة المشرفة على الانتخابات انه في حال ابعاد سمير الموسوي عن الانتخابات سيتم الطعن بالانتخابات في الاولمبية الدولية وستعلق رياضة الجودو في الاتحاد الاسيوي والدولي.

ويعقد المؤتمر بإشراف لجنة قضائية سباعية مشكلة من مجلس القضاء الأعلى تشرف بشكل مباشر على الانتخابات

وقال موفد وكالة شفق نيوز إلى المؤتمر، أن صباح الكناني، وممثل اتحاد القوس والسهم سعد المشهداني انسحبا من الانتخابات.

وابعدت اللجنة المشرفة ممثل اتحاد الكرة الطائرة جميل العبادي عن الانتخابات كما أبعدت بطلة القوس والسهم رند سعد.

وكان اياد بنيان المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية اعلن لوكالة شفق نيوز عن انسحابه من الترشيح في انتخابات الاولمبية المقرر يوم غد الجمعة.