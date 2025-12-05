بعد "مدح صدام".. بيان قطري بشأن احتفال جماهيري في كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

أصدرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025، يوم الجمعة، بياناً حول ما حدث خلال احتفالات الجماهير عقب نهاية مباراة العراق والبحرين والتي انتهت بفوز أسود الرافدين بنتيجة 2-1 مساء أول أمس الأربعاء على ملعب 974 في قطر.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو عن إقامة مهرجان غنائي قرب ملعب 974 عقب نهاية مباراة العراق والبحرين تضمن أغاني تمجد برئيس النظام العراقي الأسبق صدام حسين، ما أثار حالة من الجدل والاستنكار وسط مطالبات بإصدار مواقف رسمية تجاه ما جرى.

وفي هذا السياق، ذكرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بطولة كأس العرب 2025 تعد ملتقى رياضياً يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب كرة القدم في العالم العربي وشغف شعوبه بهذه الرياضة".

وأضافت: "وبالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً حول ما حدث خلال احتفالات الجماهير عقب نهاية مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين، حيث تم تشغيل أغنية خارج قائمة الأغاني الرسمية المعتمدة مسبقاً، تود اللجنة أن توضح أن هذا التصرف غير المقبول قد جاء بشكل فردي من أحد العاملين في هذه المنطقة".

وأكدت أن "المنظمين قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ملاحظة ذلك نحو الشخص المعني، بالإضافة إلى توجيه المشغلين والعاملين كافة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بمناطق المشجعين".

وختمت اللجنة "بالتأكيد أن هذه البطولة هي بطولة رياضية بشكل أساسي دون أي أبعاد أخرى، كما تجدد التزامها بتقديم تجربة مميزة للمشجعين كافة تساهم في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين الدول المشاركة".