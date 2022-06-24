بعد مباراتها مع الديوانية .. أمانة بغداد "تهدد" مدربيها بانهاء الخدمات وتبعد لاعبين آخرين  

شفق نيوز / أعلنت الهيئة الإدارية لنادي امانة بغداد، اليوم الجمعة، اتخاذ قرارات عدة تخص مباراة فريقها الكروي أمام الديوانية، فيما كانت أبرز قراراتها انذارين نهائيين لمدربيها المساعد واللياقة البدنية وابعاد لاعبين آخرين.

وقال نادي امانة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "االهيئة الإداريّة لنادي أمانة بغداد اجتمعت، برئاسة رئيس النادي فلاح المسعودي، وذلك على خلفيةِ الأحداث التي رافقت مباراة فريقها الكروي أمام فريق الديوانيّة".

وأضافت الهيئة في بيانها انها "اتخذت عدةَ قرارات تخص المباراة، وذلك بعد الاطلاعِ والمصادقة على تقرير مشرف الفريق أحمد الموسوي ومدرب الفريق".

وقررت الهيئة "فرضَ عقوباتٍ وإبعادَ لاعبين، وكذلك توجيه إنذاراتٍ بحقِ كل شخصٍ أساءَ في مباراةِ أمانة بغداد والديوانيّة"، مبينا أن "أهمُ القرارات هي توجيه إنذارٍ نهائي لمساعدِ المُدرب (خلدون إبراهيم)، وفي حال تكرارِ الأمر سيتمُ التخلي عن خدماته، وتوجيه إنذار نهائي لمُدربِ اللياقة (رعد سلمان)، وفي حال تكرارِ الأمر سيتمُ التخلي عن خدماته، وكذلك توجيه عقوبة إدارية بحقِ الإداريّ علي عبد الحسين".

وتابعت الهيئة في بيانها "إبعاد اللاعب علي حسين نتيجة تصرفه في المُباراة، وإبعاد اللاعب جبار كريم نتيجة تصريحاته المُسيئة".

وتاتي عقوبات النادي على خلفية الاعتداء على طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الديوانية، ضمن الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز.