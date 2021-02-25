بعد مباراة واحدة خاضها مع الشرطة.. الإصابة تبعد محمد داود عن الملاعب

شفق نيوز/ تعرض لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة محمد داود لفطر بمنطقة الكاحل في أول مباراة له مع فريق الشرطة بعد انتقاله من النفط.

وقال تحسين الياسري عضو ادارة النادي لشفق نيوز ان الفحوصات الطبية أثبتت تعرض اللاعب محمد داود لفطر بمنطقة الكاحل وتمزق في الاربطة الجانبية .

واضاف ان الاطباء قاموا بتجبيس المنطقة المصابة وسيبقى على هذا الحال لمدة عشرة أيام.

وبين أن اللاعب محمد داود سيغيب عن المباراة المقبلة امام امانة بغداد الاحد المقبل، بسبب الإصابة، مشيرا إلى أن المختصين طمنونا على وضعه وسيعود للملاعب بعد تماثله للشفاء.

وكان محمد داود أصيب في لقاء فريقه الشرطة امام الزوراء في انطلاق الجولة الاولى من المرحلة الثانية وفي اولى مبارياته التي يخوضها بعد انتقاله من النفط الى الشرطة والتي انتهت بفوز الزوراء بهدف وحيد.