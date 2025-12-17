بعد مباراة مع الشرطة العراقي.. تغريم تراكتور الإيراني 45 ألف دولار

شفق نيوز- كوالالمبو

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، فرض غرامة مالية قدرها 45 ألف دولار أميركي على نادي "تراكتور سازي" الإيراني، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام نادي الشرطة العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة والتي انتهت لصالح تراكتورز 1-0.

وجاء هذا القرار بعد قيام جماهير منسوبة لنادي تراكتور سازي بإشعال ألعاب نارية داخل مدرجات ملعب يادغار إمام في مدينة تبريز الإيرانية، وانتهت لصالح تراكتور بنتيجة 1-0، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حريق وتسبب بحالة من الفوضى والهلع بين الحضور، فضلاً عن تعريض سلامة الجماهير واللاعبين للخطر، "في مخالفة صريحة للوائح الانضباط والسلوك المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي".

وأكدت لجنة الانضباط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مثل هذه التصرفات غير الرياضية تمثل تهديداً مباشراً لأمن المباريات، وتشوه الصورة الحضارية للمنافسات القارية"، مشددة على أن الأندية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلوك جماهيرها داخل الملاعب.

وأشارت إلى أن "هذا القرار يأتي في إطار حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تطبيق اللوائح بحزم، وضمان إقامة المباريات في أجواء آمنة، خالية من أي ممارسات قد تؤثر سلباً على سير المنافسات أو سلامة المشاركين فيها".

ونوّه الاتحاد الآسيوي إلى أنه سبق وأن حذر الأندية من تكرار مثل هذه المخالفات، مؤكداً أن العقوبات قد تتصاعد مستقبلاً لتصل إلى عقوبات أشد في حال تكرارها، بما في ذلك اللعب دون جمهور أو الحرمان من استضافة المباريات.