بعد مباراة مثيرة للجدل.. المغرب يتغلب على الأرجنتين

شفق نيوز/ حقق منتخب المغرب لكرة القدم، فوزاً تاريخياً على الأرجنتين، يوم الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من بطولة دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، وذلك بعد أن شهدت المباراة الكثير من الجدل التحكيمي، والوقت الإضافي الطويل.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت شبكة "بي إن سبورتس" أن مباراة المغرب والأرجنتين لم تنته بشكل رسمي وأن هناك اجتماعا يعقد الآن بين المنظمين وحكام المباراة لاتخاذ القرار النهائي.

وبحسب "بي إن سبورتس" فلم يغادر لاعبو المنتخبين غرفة تغيير الملابس.

ولم يطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة، بينما خرج اللاعبون سريعا من أرض الملعب بعد اقتحام جماهير المغرب في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما سجلت الأرجنتين هدف التعادل.

ويظهر في الموقع الرسمي للألعاب الأولمبية، أن المباراة لم تنته ومتوقفة فقط.