بعد مباراة عُمان.. شفق نيوز تستطلع آراء المدربين عن مستوى المنتخب العراقي

استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء مدربين عراقيين وتقييمهم لمستوى المنتخب العراقي لكرة القدم، وأسباب الخسارة التي تعرض لها أمام منتخب سلطنة عُمان بركلات الترجيح، في أول مباراة خاضها ببطولة الأردن الدولية التي انطلقت أمس بمشاركة أربعة فرق.

وقال المدرب سامي بخت، للوكالة، إن "في ظل ظروف المنتخب التي مر بها في الفترات السابقة وعدم الاستقرار على مدرب منذ ستة أشهر وكذلك عدم خوض أي مباراة تجريبية، فضلاً عن مشكلات تفريغ اللاعبين للتدريبات قبل البطولة الرباعية كمحصلة نهاية الأداء كانت الخسارة متوقعة بسبب كل هذه التراكمات السابقة" .

وأضاف بخت: "كان يجب أن يكون هناك استقرار فني من خلال التعاقد مع مدرب أجنبي بأسرع وقت أو البقاء على الكابتن راضي شنيشل حتى يشهد المنتخب استقراراً مبكراً على مستوى التشكيلة وعلى مستوى طريقة وأسلوب لعب تتناسب مع قدرات اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم" .

من جانبه، رأى المدرب حيدر عبيد، أن "المشاركة في هكذا بطولة، كان قراراً خاطئًا لأن التوقيت كان غير مناسب بسبب فترة انقطاع اللاعبين عن الدوري والإعداد غير الكافي لكافة الأندية وعدم جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية .

وذكر عبيد، لوكالة شفق نيوز، أن "النتيجة طبيعية في ظل التخبطات الإدارية في اختيار مدرب للمنتخب الوطني، بعد انقطاع لمدة خمسة أو ستة أشهر وهذا بالتأكيد انعكس على الأداء العام للمنتخب في مباراته أمام منتخب سلطنة عُمان".