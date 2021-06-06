"بعد مباراة شهدت تقنية حديثة".. النفط يتأهل إلى ختام دوري السلة العراقي

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاحد، في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد، مباراة اولى من مصف نهائي كأس العراق جمعت فريقي النفط ونادي الحشد الشعبي .

وانتهى اللقاء بفوز النفط بفارق ست نقاط وبنتيجة 77-71.

وبهذه النتيجة تأهل فريق نادي النفط الى المباراة النهائية بمواجهة الفائز من مباراة فريقي الشرطة ونفط البصرة ضمن منافسات نصف نهائي دوري السلة الممتاز .

وأكد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء شهد ولأول مره في العراق، وفي كافة الالعاب الفرقية وقبل كرة القدم، ادخال اتحاد السلة تقنية (IRS) المشابهه لتقنية الفار في مباريات المربع الذهبي لكرة السلة ابتدأ من اليوم.