بعد مباراة الجوية وبلادي.. اعلان "نفط الشمال" بطلاً لدوري كرة صالات النساء

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي القوة الجوية على نظيره فريق بلادي بنتيجة كبيرة قوامها 8-0 في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن دوري كرة الصالات النسوي.

وبعد هذا اللقاء الأخير في المنافسات، أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن تتويج فريق نادي نفط الشمال لكرة الصالات للسيدات بطلا لدوري الموسم 2023 - 2022، وذلك باحتساب النقاط التي حصدها الفريق والبالغة 23 نقطة.

وكان فريق نفط الشمال تغلب على نظيره فريق الزوراء بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم الثلاثاء في قاعة كركوك ضمن دوري كرة الصالاتِ النسوي.