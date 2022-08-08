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بعد إلغائها.. عقود هيئتي القوة الجوية باطلة بأمر وزاري

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-08T16:18:35+0000
بعد إلغائها.. عقود هيئتي القوة الجوية باطلة بأمر وزاري

شفق نيوز / أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الاثنين، أن جميع العقود المبرمة من قبل الهيئتين المؤقتتين لنادي القوة الجوية للاعبي ومدربي وموظفي النادي، التي أبرمت مؤخراً سواء بإمضاء (شهاب جاهد أو سمير كاظم) تعتبر باطلة .

وذكر مدير دائرة التنسيق في الوزارة، أكرم نعيم عطوان الحميداوي، لوكالة شفق نيوز، أن "العقود سيؤخذ بها إلا إذا أمضتها الهيئة المؤقتة الجديدة التي ستشكل قريباً، ولن يتم الأخذ بالعقود المبرمة التي أنجزت مؤخراً، لعدم شرعية الهيئتين المؤقتتين".

وأوضح الحميداوي، أن "الهيئتين المؤقتتين قد تشكلتا خلافاً للقانون، لذا فإن جميع إجراءاتهما باطلة، إلا إذا أمضت الهيئة المؤقتة الشرعية التي سوف تشكلها اللجنة الأولمبية، هذه العقود"، مؤكداً أن "العقود ستبقى باطلة ما لم يتم إمضاؤها من قبل الهيئة المؤقتة الجديدة".

وكان نادي القوة الجوية، قد شكّل هيئتين مؤقتتين بسبب الانقسام في الهيئة  العامة، الأولى برئاسة شهاب جاهد، والثانية برئاسة سمير كاظم.

قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للقوة الجوية، أمس الأحد، تحريك شكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ضد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو الاتحاد أحمد عودة.

يأتي ذلك، بعد أن قررت وزارة الشباب والرياضة، إلغاء الهيئتين المؤقتتين لنادي القوة الجوية الاولى برئاسة شهاب جاهد والثانية برئاسة سمير كاظم بداعي عدم قانونية الانتخابات.

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