بعد إلغاء لقاء كوستاريكا.. المنتخب العراقي يواجه "نفسه" في مباراة ودية

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، شطر المنتخب العراقي إلى قسمين لإقامة مباراة تدريبية يقودها المدرب الاسباني الجديد خيسوس كاساس، بدلاً عن المباراة الودية مع منتخب كوستاريكا التي ألغيت رسمياً.

وقال مصدر في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الاتفاق مع المدرب كاساس على تقسيم المنتخب العراقي إلى فريقين (A وB) لإقامة مباراة ودية في نفس موعد لقاء العراق وكوستاريكا بحضور جماهيري في تمام الساعة الخامسة مساء".

وبين أن "القرار جاء بعد إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا وسيكون اللقاء اشبه بوحدة تدريبية للاعبي المنتخب العراقي".

وأشار المصدر إلى أن "شركة عشتار الراعية للقاء ستعلن عن تردد المباراة مجاناً إلى جميع القنوات الراغبة ببثها".

وفي وقت سابق اليوم، وصلت المفاوضات التي أجراها وفد عراقي في الكويت مع وفد المنتخب الكوستاريكي إلى طريق مسدود، لتلغى المباراة الودية المقررة وبشكل رسمي.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة العراقي، لوكالة شفق نيوز، أن "المباراة لن تلعب"، مبيناً أن "اتحاد الكرة استنفد كل الحلول، لكن الاتحاد الكوستاريكي رفض خوض المباراة".

وأوضح المصدر، أن "الوفد الكوستاريكي رفض دخول الأراضي العراقية رغم كل التسهيلات، بينها مسألة الطائرة الخاصة التي وافقت الحكومة العراقية على توفيرها".

وأجرى وفد مكون من محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، اليوم، محادثات في الكويت مع وفد المنتخب الكوستاريكي لغرض اقامة مباراته الودية في البصرة.

وعلى إثر ذلك قال محافظ البصرة اسعد العيداني في تغريدة على صفحته بموقع تويتر "لا أقبل اهانة العراق بهذه الطريقة وليذهب وفد منتخب كوستاريكا من حيث والى حيث".

وأبدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، استغرابها إزاء رفض منتخب كوستاريكا اللعب في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن "التحجج" بختم الجوازات أمر غير مقبول.

ووافقت الحكومة العراقية، على تخصيص طائرة خاصة تنقل المنتخب الكوستاريكي من الكويت الى البصرة، فيما عارض الكوستاريكيون هذا الأمر "كون الوقت بات متأخراً".

وأكدت مسؤولة الاتصال في الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم جينا إسكوبار، الغاء مباراة العراق وكوستاريكا الودية بسبب ما وصفته "إصرار السلطات العراقية على ختم جوازات الوفد"، مشيرة إلى وجود مفاوضات مسبقة على عدم القيام بذلك.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية هي الأولى له بقيادة المدرب الجديد الاسباني خيسوس كاساس أمام منتخب كوستاريكا، عند الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، وهي ثالث مبارياته الودية.