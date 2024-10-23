بعد إلغاء "الفيزا".. الاتحاد العُماني يمنح 3 آلاف تذكرة للجماهير العراقية

شفق نيوز/ أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، بأن نظيره العُماني منح الجماهير العراقية 3 آلاف تذكرة لمباراة منتخب عُمان وضيفه العراقي.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العماني قرر منح نسبة 8 بالمائة من ملعب السلطان قابوس الدولي للجمهور العراقي خلال لقاء المنتخبين منتصف الشهر المقبل، وهي نسبة جيدة".

وأشار إلى أن "المباراة المقبلة بين المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقررة يوم 19 من الشهر المقبل سيكون فيها الجمهور العراقي حاضراً بنسبة كبيرة، سيما بعد أن سمحت السلطات العمانية للجمهور العراقي بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة".

وكانت سلطنة عُمان قررت أمس الثلاثاء إعفاء أعضاء بعثة المنتخب العراقي والمشجعين العراقيين من تأشيرة الدخول في المباراة التي ستجمع المنتخبين الشقيقين في التاسع عشر من الشهر المقبل.