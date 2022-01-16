بعد كشف تلاعب اداري ومالي.. إقالة الهيئة التنفيذية للاتحاد العراقي للفروسية

شفق نيوز/ أقالت الهيئة العامة لاتحاد الفروسية، يوم الأحد، الهيئة التنفيذية للاتحاد العراقي للفروسية برئاسة حيدر الجميلي بعد اثبات تلاعبهم باجراءات ادارية ومالية وارسال نظام داخلي للاتحاد الدولي بدون مصادقة الهيئة العامة.

وقال نبيل السعدون عضو الهيئة العامة لوكالة شفق نيوز ، "لقد حصل قرار الاقالة على اصوات (9) أعضاء من مجموع (15)".

وأضاف "جرى الاجتماع للهيئة العامة اليوم في فندق بغداد ، وصوتت الهيئة العامة على انتداب هيئة انتقالية مؤقتة تدير شؤون الاتحاد وكذلك لجنة انتخابات يعملان لمدة لا تتجاوز (90) يوما".

وتابع السعدون، "لقد مارست الهيئة العامة في اجتماعها وقراراتها السلطات الممنوحة لها في قانون الاتحادات الرياضية رقم 24 لسنة 2021 وستمارس الهيئة الانتقالية مهامها فورا استنادا إلى تفويض الهيئة العامة".