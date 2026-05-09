بعد قرعة بطولة آسيا.. آرنولد: نركز حاليا على كأس العالم

أكد مدرب المنتخب العراقي غراهام آرنولد، يوم السبت، أن التركيز الحالي للفريق منصب بشكل كامل على الاستعداد لكأس العالم، مشدداً على أهمية التأهب الجيد لتحقيق أداء مميز في البطولة.

وقال آرنولد في تصريحات صحفية، إن 6 أشهر قد تبدو فترة طويلة، لذا من المهم أن نركز على التحضير بشكل مستمر لكأس العالم.

وبخصوص مواجهة منتخب أستراليا، في قرعة كأس آسيا 2027، أوضح آرنولد، أنه لم يسبق له التدريب ضد بلده الأصلي من قبل.

وأشار آرنولد، الى أن هناك جانب إيجابي في الأمر، قائلاً: المباراة ستكون ضمن مرحلة المجموعات، ما يتيح لنا فرصة مساعدة بعضنا البعض للتأهل للمرحلة التالية.

وشدد المدرب على، أهمية الاستمرار في بناء الثقة والدعم، سواء من وسائل الاعلام أو الجماهير.

وأكد المدرب، ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أداء متميز خلال البطولة المقبلة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس آسيا 2027، مساء يوم السبت، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة.