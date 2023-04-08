بعد قرار لجنة المسابقات .. فرق الدرجة الأولى تدعو لتنفيذ قرارات الهيئة العامة "بلا اجتهادات"

شفق نيوز / دعا رئيس نادي الكوفة ناجح حمود، اليوم السبت، الى تنفيذ قرارات الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم بشأن الية هبوط وصعود الفرق من الدوري الممتاز والدرجة الأولى "بلا اجتهادات".

وقال حمود لوكالة شفق نيوز رداً على قرار لجنة المسابقات تعليق دوري الدرجة الاولى بنهاية الجولة الحالية ، إن "في اجتماع الهيئة العامة الأخير لاتحاد كرة القدم تم التصويت وبالإجماع على نزول فريقين فقط من دوري الممتاز وصعود فريقين فقط من الدرجة الأولى الى الممتاز".

وأضاف حمود أن "قرار الهيئة العامة يجب أن ينفذ دون اجتهاد في التفسير"، مبيناً أنه "كان المفروض بإدارة الاتحاد إصدار الأوامر الادارية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة دون تأخير".

وكان رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، كشف يوم أمس تفاصيل القرار قائلاً: لقد ارسلنا العديد من رسائل البريد الالكتروني (الايميلات) لاتحاد الكرة لتحديد الآلية النهائية لدوري الدرجة الاولى دون أي رد من المكتب التنفيذي، ولهذا قررت لجنة المسابقات بنهاية هذه الجولة تعليق دوري الدرجة الاولى اذ لم يتم اتخاذ القرار النهائي من الاتحاد من اجل ضمان حقوق جميع الأندية.