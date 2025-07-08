بعد قرار لجنة الانضباط.. الاتصالات يعود للدوري الممتاز بدلاً من نفط الوسط

شفق نيوز - بغداد

أربك قرار لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الصادر مؤخراً، حسابات مؤخرة جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، وذلك عقب قبول اعتراض نادي الاتصالات الرياضي واعتبار نادي الفهد خاسراً بنتيجة (0-3) في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن القرار منح نادي الاتصالات ثلاث نقاط ثمينة، رفع بها رصيده إلى 43 نقطة، ليصعد إلى المركز السابع عشر، ويضمن البقاء في الدوري الممتاز، على حساب نفط الوسط الذي تراجع إلى المركز الثامن عشر برصيد 42 نقطة، ليجد نفسه مضطراً لخوض مباراة الملحق "البلاي أوف".

وبحسب المراسل، سيواجه نادي نفط الوسط نظيره نادي الصوفية، صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى، في مباراة فاصلة ستحدد هوية الفريق الذي سيحصل على بطاقة البقاء أو الصعود إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

جاء القرار بعد اعتراض رسمي قدمه نادي الاتصالات بتاريخ 5 تموز 2025، طعن فيه بمشاركة لاعب نادي الفهد زيد جبار هادي في مباراة الفريقين التي أُقيمت يوم 3 تموز 2025، مدعياً أن عقد اللاعب كان قد انتهى في 30 حزيران 2025 ولم يتم تجديده.

وبعد مراجعة لجنة الانضباط لعقد اللاعب الصادر عن قسم التسجيل والانتقالات في الاتحاد، تبين أن العقد كان سارياً من 1 أيلول 2024 وحتى 31 أيار 2025، ما يجعل مشاركة اللاعب في 3 تموز 2025 مخالفة للوائح.

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة اعتبار نادي الفهد خاسراً بنتيجة (0-3) استناداً إلى المادتين (56/2) و(88) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، مع التأكيد على أن القرار قابل للاستئناف.