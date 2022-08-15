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بعد قرارات الانضباط.. العنكوشي يفتح النار على درجال: عقوباتكم سياسية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-15T19:41:05+0000
بعد قرارات الانضباط.. العنكوشي يفتح النار على درجال: عقوباتكم سياسية

شفق نيوز / علق رئيس نادي الديوانية السابق حسين العنكوشي، يوم الاثنين، على عقوبات أصدرتها لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ضد نادي الديوانية.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت في وقت سابق من اليوم، منع نادي الديوانيّة من اللعبِ على ملعبه لحين استكمالِ مُستلزمات الأمن والسلامة، وتغريم النادي قيمة الأضرار الماديّةِ الحاصلة في حافلةِ نقل لاعبي نادي الشُرطة،ومعاقبة العنكوشي، بالإيقافِ لمدةِ سنةٍ واحدةٍ من مزاولةِ العملِ الرياضي مع غرامةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي.

وكان ملعب الديوانية، قد احتضن يوم 29 حزيران الماضي، مباراة فريقه أمام الشرطة ضمن الجولة 38 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعمّا تقدم، قال العنكوشي، لوكالة شفق نيوز، إن "العقوبات الأخيرة على الديوانية، سياسية لكوني ورئيس الاتحاد عدنان درجال، قد دخلنا سوية في مشروع انتخابي، لكن جرى خلاف في الرؤية السياسية، وعليه بدأ بتوجيه عقوبات رياضية تجاهي، وهي ليست العقوبة الأولى".

وأضاف: "قبل ثلاثة أشهر، صدرت عقوبة بحقي سنتين، والآن عقوبة جديدة سنة"، لافتاً إلى أن "تشكيل هيئة مؤقتة لنادي الديوانية من قبل الاتحاد، مخالف للقانون، وتدخل سافر، لكون الأندية الرياضية الآن تتمتع باستقلالها".

وأشار العنكوشي، إلى أن "درجال يواصل سياسته المخالفة للقانون، ويحاول ضرب الصوت القوي و إسكاته لإسكات الأصوات الأخرى"، مردفاً بالقول: أقمت دعوى لدى محكمة كاس الدولية، ضد سياسة درجال السلبية، وعدم الحياد في اتخاذ القرارات".

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