سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد فوز صعب.. ليفربول يستمر في مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-13T17:44:55+0000
بعد فوز صعب.. ليفربول يستمر في مطاردة مانشستر سيتي على الصدارة

شفق نيوز/ استمر "ليفربول" في مطاردته لـ"مانشستر سيتي" المتصدر، واستعاد فارق التسع نقاط، مع مباراة مؤجلة، بفوزه الصعب على بيرنلي 1-صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنكلترا، اليوم الأحد.

وكان "سيتي" عاد بفوز ساحق على "نوريتش سيتي" برباعية نظيفة ليحقق فوزه الرابع عشر، مقابل تعادل واحد، في آخر 15 مباراة في الدوري، ليرفع رصيده الى 63 نقطة مقابل 54 لليفربول.

وشارك في صفوف "ليفربول" مهاجمه السنغالي ساديو مانيه، العائد من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية حيث، ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولعب مانيه إلى جانب المصري محمد صلاح الذي شارك أساسيًا أيضا للمرة الأولى (شارك احتياطيًا منتصف الأسبوع خلال الفوز على ليستر سيتي) منذ عودته من الكاميرون، حيث خسر الفراعنة النهائي.

ورغم احتلال بيرنلي المركز الاخير، فقد كان ندًا عنيدًا لليفربول وسنحت فرصتان له في مطلع المباراة، فتصدى الحارس البرازيلي أليسون لتسديدة جوش براونهيل اللولبية، في حين أضاع مهاجم بيرنلي الجديد الهولندي فوت فيغورست فرصة جيدة عندما حاول إسقاط الكرة في المرمى بحركة فنية من دون أن ينجح.

ونجح البرازيلي فابينيو من استغلال ركلة ركنية ليسجل هدف التقدم لليفربول قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وحاول بيرنلي إدراك التعادل في الشوط الثاني، لكن عقمه الهجومي الذي شهد تسجيله 17 هدفًا في 21 مباراة في الدوري استمر، في المقابل كان بإمكان ليفربول إضافة الهدف الثاني، عندما مرر صلاح كرة متقنة باتجاه البديل البرتغالي ديوغو جوتا، لكن مدافع بيرنلي جيمس تاركوفسكي أبعد الخطر في اللحظة الأخيرة.

related

ليفربول يضرب الستي بالثلاثة بمباراة مثيرة

Date: 2019-11-10 20:24:18
ليفربول يضرب الستي بالثلاثة بمباراة مثيرة

تعادل مثير يحسم موقعة ليفربول ومانشستر سيتي

Date: 2021-10-03 17:52:02
تعادل مثير يحسم موقعة ليفربول ومانشستر سيتي

الدوري الانكليزي يختار أفضل لاعب في 2020

Date: 2020-07-24 14:24:45
الدوري الانكليزي يختار أفضل لاعب في 2020

السيتي يلتهم ليفربول برباعية على ميدان الانفيلد

Date: 2021-02-07 18:23:25
السيتي يلتهم ليفربول برباعية على ميدان الانفيلد

ليستر يطيح بستي غوارديولا بخماسية

Date: 2020-09-27 17:31:22
ليستر يطيح بستي غوارديولا بخماسية

التعادل يفرض نفسه على قمة مانشستر ستي وليفربول

Date: 2020-11-08 18:28:12
التعادل يفرض نفسه على قمة مانشستر ستي وليفربول

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن الانتقالات

Date: 2019-07-18 12:30:09
كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن الانتقالات

تعادل مثير يحكم موقعة توتنهام وليفربول

Date: 2021-12-19 18:35:05
تعادل مثير يحكم موقعة توتنهام وليفربول