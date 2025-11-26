بعد فوز الزوراء على غوا الهندي.. حسام فوزي يهدي الانتصار للمدرب "الغائب"

شفق نيوز- بغداد

انتقد المدرب المساعد لفريق الزوراء حسام فوزي، مساء اليوم الأربعاء، "تراخي" بعض اللاعبين خلال المباراة مع نادي غوا الهندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وقدم فوزي خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة التي جرت على ملعب الزوراء وسط العاصمة بغداد وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1، التهاني للجماهير واللاعبين والإدارة.

وأضاف "الفوز أهديه بشكل خاص إلى مدرب الفريق عماد النحاس، الذي غاب عن المباراة بسبب ظرف طارئ اضطره للعودة الى مصر"، مشيراً إلى أن "فريق غوا الهندي لعب بروح عالية من أجل تحقيق نتيجة ترضي غياب المدرب".

وأشار فوزي، إلى أن "الفريق الهندي قدم مباراة قوية وصعب المهمة على الزوراء طوال دقائق اللقاء"، واصفاً إياه بـ"النمر الجريح لأنه كان يبحث عن الفوز الذي كان سيعيد له الأمل في المنافسة على بطاقة التأهل بعد خسارة استقلال دوشنبه".

وأوضح أن "منافسنا قاتل على كل كرة وجعل المباراة أكثر تعقيداً"، متابعاً: "أنا غير راض على مستوى الفريق بشكل عام".

وبين أن "عدداً من اللاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب خلال المباراة، باستثناء اللاعب حسن عبد الكريم، الذي وصفه بالأفضل في المباريات الأخيرة نظرا لثبات مستواه وحضوره الفني".

وطالب فوزي بعض اللاعبين بـ"مراجعة أنفسهم وتحسين أدائهم"، مبيناً أن "الفريق دخل المباراة بتراخ واضح وافتقد للسرعة المطلوبة في التحول الهجومي والدفاعي، وهو ما أثر على الأداء العام للفريق".

وشدد فوزي، على "ضرورة معالجة هذه الجوانب قبل المباريات المقبلة لضمان استمرار النتائج الإيجابية".

وتمكن فريق الزوراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق غوا الهندي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء بالعاصمة بغداد في تمام الساعة السابعة مساءً.