بعد فوزه على غاز الشمال.. الدفاع الجوي أول الواصلين لنصف نهائي دوري السلة

شفق نيوز/ حقق فريق الدفاع الجوي، أول انتصار له على حساب فريق غاز الشمال بفارق 61 نقطة، في انطلاق دور الثمانية لدوري المحترفين لكرة السلة 2024-2025.

وفاز الدفاع الجوي على غاز الجنوب بنتيجة 121 - 60، نقطة ليكون أول الواصلين إلى دور النصف نهائي للبطولة.

وجرت المباراة مساء اليوم الجمعة، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في بغداد.

وتقام يوم الأحد، المباراة الثانية بين فريقي الكرخ وضيفه الحشد الشعبي ضمن دور ربع نهائي دوري المحترفين لكرة السلة، في قاعة نادي الكرخ المغلقة في بغداد.

وتأهلت ثمانية أندية لدور ربع نهائي دوري المحترفين لكرة السلة، هي الشرطة والحلة وغاز الشمال والكرخ والحشد الشعبي والدفاع الجوي وزاخو ودجلة الجامعة.