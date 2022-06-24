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بعد فوزه على السعودية.. المنتخب العراقي لكرة الصالات يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب 

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-24T18:40:00+0000
بعد فوزه على السعودية.. المنتخب العراقي لكرة الصالات يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب 

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لكرة الصالات يوم الجمعة، إلى دور نصف نهائي كأس العرب لكرة الصالات للرجال بفوزه على السعودية 3-2.

وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2 ، جاء هدفي العراق في الشوط الأول عن طريق سالم فيصل وحسن مجيد،وبعد التعادل تم تمديد الوقت عشرة دقائق موزعة على شوطين لكسر التعادل وتاهل احد الفريقين لدور نصف نهائي كأس العرب.

بعدها سجل المنتخب العراقي هدف الفوز الحاسم في الخمس الدقائق الثانية عن طريق وليد خالد ليتاهل للمربع الذهبي لبطولة كاس العرب.

وكان المنتخب العراقي متقدما على نظيره السعودي بهدفين دون رد حتى الدقيقة الاخيرة من اللقاء ليسجل السعوديون هدفين خلال دقيقة واحدة لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكلا الفريقين.

واجه المنتخب العراقي لكرة الصالات نظيره السعودي مساء اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً اليوم الجمعة ضمن الدور  ربع النهائي لبطولة كأس العرب في الصالة الخضراء بمدينة الدمام.

يشار الى ان المنتخب العراقي لكرة الصالات تأهل الثلاثاء الماضي، لدور ربع نهائي كأس العرب بعد تحقيقه الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 3-2 في ثاني مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

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