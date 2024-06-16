بعد فك الارتباط.. اوديشو يترك القوة الجوية في البصرة ويعود الى بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في ادارة نادي القوة الجوية، يوم الأحد، بأن المدرب ايوب اوديشو ترك الفريق في البصرة وعاد الى بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "اوديشو لم يعد مدرباً للقوة الجوية بعد انتهاء الارتباط بين الطرفين بشكل رسمي".

واضاف ان "المدرب المساعد لفريق القوة الجوية رزاق فرحان، سيقود مباراة الصقور امام نفط البصرة الجولة 33 التي ستقام على ملعب الميناء".

وبين أن "الاتفاق على فك الارتباط بين اوديشو والنادي الجوي جاء في ضوء ثلاث خسارات متتالية لفريق الصقور كان اخرها امام زاخو 0-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 24".

وبين ان "الادارة دخلت بمفاوضات مع المدرب لؤي صلاح، وتوصلت الى اتفاق شبه نهائي معه لقيادة الفريق في الأدوار المقبلة، بينما ادارة الكهرباء تسعى لإقناع مدرب نوروز السابق ولي كريم، ليحل محل لؤي صلاح".

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعد انتهاء الجولة 32 لدوري نجوم العراق.