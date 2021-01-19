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بعد فقدان الصدارة.. نفط الوسط يفسخ عقد مدربه جمال علي

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-19T17:30:45+0000
بعد فقدان الصدارة.. نفط الوسط يفسخ عقد مدربه جمال علي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي نفط الوسط يوم الثلاثاء فسخ عقدها بالتراضي مع المدرب جمال علي بعد تقديم الأخير استقالته على خلفية فقدان الفريق للصدارة.

وقال مصدر في ادارة النادي لوكالة شفق نيوز إن "جمال علي قدم استقالته من تدريب نفط الوسط لاسباب خاصة بعد خلاف في وجهات النظر مع الادارة اثناء المناقشة حول مشوار الفريق ونتيجته السلبية الاخيرة امام الزوراء".

وأضاف أن "إدارة نفط الوسط اتفقت معه على إنهاء مشواره مع الفريق، حيث تم فسخ العقد بالتراضي"، موضحا أن "النادي سيدرس سير عدد من المدربين لتكليف أحدهم بالمهمة".

وكان نفط الوسط خسر امام الزوراء في الجولة الرابعة عشر بهدفين دون مقابل.

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