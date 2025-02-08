بعد فقدانه لفترة.. العثور على جثة لاعب كرة قدم سويسري في إسبانيا

شفق نيوز/ أعلن فريق "غرينغس باكوت" المنافس في دوري الدرجة الثالثة السويسري، عن وفاة اللاعب "ياكوف غيلكيتش" بعدما عُثر عليه ميتًا في ميناء بإسبانيا عقب فترة من اختفائه.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا آخر مرة مع أصدقائه في أليكانتي، وقيل إنه اختفى بعد أمسية في ملهى ليلي، إذ سافر الفريق إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة، وقيل إن غيلكيتش شوهد وهو يغادر إحدى الحانات.

وأثار غيابه قلقاً كبيراً بعد التأكد من عدم وجوده في مسكنه، ما دفع موظفي الفندق المعنيين إلى الإبلاغ عن اختفائه بينما لجأ أقارب اللاعب إلى وسائل التواصل الاجتماعي للعثور عليه.

وأكدت السلطات منذ ذلك الحين أنه تم العثور على جثته في مياه ميناء أليكانتي مساء الاثنين، مع وجود مؤشرات تشير إلى سبب عرضي للوفاة.

وكتب النادي على "إنستغرام": لقد علمنا بحزن شديد بوفاة ياكوف. كل التضامن مع عائلته وأصدقائه وزملائه في الفريق وجميع الأشخاص الذين عرفوه عن كثب أو من بعيد. ستظل ذكراه محفورة إلى الأبد في قلوبنا. صديق وزميل في الفريق ومصدر إلهام لنا جميعًا.

وسجل غيلكيتش هدفًا واحدًا للنادي هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السادس في دوري الدرجة الثالثة السويسري بعد 11 مباراة، بتحقيقه أربعة انتصارات.