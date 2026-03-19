بعد "فضيحة السيتي".. استدعاء مبابي لمنتخب "الديوك" يثير موجة غضب في فرنسا

شفق نيوز- باريس

أثار استدعاء ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، لمهاجم ريال مدريد الإسباني النجم كيليان مبابي، موجة غضب في فرنسا، على خلفية ما وُصف بالفضيحة إثر مشاركته في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على الرغم من إصابته.

حيث شن الصحفي إيدو أغييري هجوماً حاداً على ريال مدريد بعد استدعاء مبابي لقائمة منتخب فرنسا، وقال عبر برنامج (الشيرنغيتو) الرياضي إن "مبابي كان يجب ألا يشارك في مباراة مانشستر سيتي بسبب عدم جاهزيته".

وأضاف، "لا يمكن أن يسافر مبابي إلى المكسيك وميامي مع فرنسا ثم العودة للمشاركة مع مدريد"، مشيراً إلى أنه "كان من الأفضل عدم إشراك مبابي مع مانشستر سيتي ولكن ما حدث فضيحة".

وتصدر مبابي قائمة منتخب فرنسا التي أعلنها ديشامب، بعد تعافيه من إصابته في الركبة ومشاركته في لقاء الإياب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ديشامب أعلن القائمة الرسمية للديوك لخوض جولته الودية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة التوقف الدولي في شهر آذار/مارس الجاري، والتي تشهد مواجهتين قويتين أمام البرازيل وكولومبيا.

فمن المقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي مع منتخب البرازيل يوم 26 من الشهر الجاري في مدينة بوسطن، قبل أن يواجه منتخب كولومبيا في يوم 29 من الشهر ذاته في واشنطن.

وضمت القائمة لاعب الوسط نغولو كانتي نجم فنربخشة التركي بعد ظهوره بصورة طيبة مع فريقه الجديد الذي انضم إليه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من: لوكا شوفالييه – مايك ماينان – بريس سامبا، وفي خط الدفاع: لوكاس ديني – مالو غوستو – لوكاس هيرنانديز – ثيو هيرنانديز – بيير كالولو – إبراهيما كوناتي – ويليام ساليبا – دايوت أوباميكانو، وفي الوسط: إدواردو كامافينغا – نغولو كانتي – مانو كوني – أدريان رابيو – أوريلين تشواميني – وارن زائير إيمري.

وجاء في الهجوم كل من: ماغنيس أكليوش – ريان شرقي – عثمان ديمبيلي – ديزيري دوي – هوغو إيكيتيكي – راندال كولو مواني – كيليان مبابي – مايكل أوليس – ماركوس تورام.