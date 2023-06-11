بعد فشل صفقة ميسي.. الهلال السعودي يغري نيمار بـ"عرض كبير"

شفق نيوز / كشفت تقارير صحفية، يوم الأحد، عن توجه فريق الهلال السعودي، صوب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي فضل الانتقال لفريق "إنتر ميامي" الأمريكي مؤخراً.

وكان الفريق السعودي يرغب بدرجة أولى في خدمات ليونيل ميسي، لكن الأخير قرر في نهاية المطاف الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

وبحسب شبكة "سي بي إس سبورتس" الأمريكية، فإن نيمار هو أحدث نجم على رادار الهلال السعودي، مشيرة إلى أن وفدا رفيق المستوى من النادي سافر إلى باريس لمعرفة موقف اللاعب البرازيلي من الانتقال للمملكة العربية السعودية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن "الهلال يغري نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وأبرزها حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد".

وأوضحت أن مسؤولي سان جرمان سيوافقون على أي عرض جيد سيقدم لنيمار، الذي ينتهي عقده عام 2025، لافتة إلى أن الهلال مستعد كذلك لدفع 45 مليون يورو إلى باريس سان جرمان للتخلي عن نيمار، مشيرة إلى أن "المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين".

ولغاية الآن، لم يتلق نيمار البالغ من العمر 31 عاماً، أي عرض مهم من إحدى الأندية الأوروبية.