بعد فشل صفقة فييرا.. الجوية يسمي أحمد مدرباً للفريق

شفق نيوز/ أعلن المدرب حسن أحمد، يوم الجمعة، اتفاقه مع إدارة القوة الجوية على تدريب الفريق.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة اتفقت بالاجماع على تسميتي مدربا للفريق، وبانتظار رئيس النادي الذي هو حاليا في اربيل لاتمام العقد".

واوضح ان "الجهاز الفني الذي سيساعده كل من جاسم محمد غلام وحبار هاشم وصادق سعدون ومدرب الحراس هاشم خميس".

واشار الى انه "سيختار توليفة جيدة من اللاعبين"، موضحا انه "سيبقي اللاعب الذي يقتنع به كما سيتابع عددا من المحترفين الذين يستفاد منهم الفريق لمشوار الجوية المقبل".

واول امس الاربعاء، أعلنت ادارة نادي القوة الجوية،، أنها ألغت فكرة التعاقد مع فييرا لتدريب الصقور وسيكون على طاولتها مدربين محليين وعرب لاختيار أحدهم.