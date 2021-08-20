سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد فشل صفقة فييرا.. الجوية يسمي أحمد مدرباً للفريق

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-20T20:18:12+0000
بعد فشل صفقة فييرا.. الجوية يسمي أحمد مدرباً للفريق

شفق نيوز/ أعلن المدرب حسن أحمد، يوم الجمعة، اتفاقه مع إدارة القوة الجوية على تدريب الفريق.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة اتفقت بالاجماع على تسميتي مدربا للفريق، وبانتظار رئيس النادي الذي هو حاليا في اربيل لاتمام العقد".

واوضح ان "الجهاز الفني الذي سيساعده كل من جاسم محمد غلام وحبار هاشم وصادق سعدون ومدرب الحراس هاشم خميس".

واشار الى انه "سيختار توليفة جيدة من اللاعبين"، موضحا انه "سيبقي اللاعب الذي يقتنع به كما سيتابع عددا من المحترفين الذين يستفاد منهم الفريق لمشوار الجوية المقبل".

واول امس الاربعاء، أعلنت ادارة نادي القوة الجوية،، أنها ألغت فكرة التعاقد مع فييرا لتدريب الصقور وسيكون على طاولتها مدربين محليين وعرب لاختيار أحدهم.

related

ادارة الصقور تصدق عقود تسعة لاعبين

Date: 2019-08-06 15:51:58
ادارة الصقور تصدق عقود تسعة لاعبين

أبطال آسيا.. الجوية يعادل باختكور الأوزبكي ويحصد أول نقاط البطولة

Date: 2021-04-17 17:14:57
أبطال آسيا.. الجوية يعادل باختكور الأوزبكي ويحصد أول نقاط البطولة

بعد شفائه من كورونا.. أحمد ابراهيم يلتحق بالقوة الجوية رفقة لاعب محترف

Date: 2020-11-26 10:50:41
بعد شفائه من كورونا.. أحمد ابراهيم يلتحق بالقوة الجوية رفقة لاعب محترف

الميناء يعزز مركزه السابع بثنائية في شباك بطل الدوري

Date: 2021-07-12 18:45:46
الميناء يعزز مركزه السابع بثنائية في شباك بطل الدوري

القوة الجوية يقسو على نفط ميسان ويعزز صدارته للممتاز

Date: 2021-05-16 18:14:50
القوة الجوية يقسو على نفط ميسان ويعزز صدارته للممتاز

الاتحاد الآسيوي يرشح القوة الجوية لـ"فريق الشهر"

Date: 2021-04-08 19:00:36
الاتحاد الآسيوي يرشح القوة الجوية لـ"فريق الشهر"

محترف أردني ينضم القوة الجوية وامانة بغداد تضم عبد القادر

Date: 2021-02-12 07:01:13
محترف أردني ينضم القوة الجوية وامانة بغداد تضم عبد القادر

إدارة الجوية تجدد عقد مهاجمها وأشبال الصقور يبلغون الأدوار النهائية

Date: 2021-08-16 12:25:10
إدارة الجوية تجدد عقد مهاجمها وأشبال الصقور يبلغون الأدوار النهائية