بعد فشل صفقة البرازيلي.. زاخو يتعاقد مع محترف كولومبي لتمثيل فريقه الكروي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو، يوم الأربعاء، عن تعاقدها مع محترف كولومبي لتمثيل كرة زاخو في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال رئيس النادي عمار فرهاد، لوكالة شفق نيوز إن "الادارة لم تتوصل الى اتفاق مع لاعب برازيلي لتمثيل كرة زاخو مما اضطرها للاتفاق مع لاعب كولومبي لتمثيل زاخو لما تبقى من الدوري في الانتقالات الشتوية".

واضاف ان "الادارة بالاتفاق مع مدرب الفريق القطري طلال البلوشي، تعاقدت مع المحترف الكولومبي داروين لوبيز، خلال فترة الانتقالات الشتوية ليكون احد عناصر فريق زاخو خلال المرحلة المقبلة".

كما تعاقدت إدارة نادي نوروز مع الظهير الأيسر البرازيلي ويلنكتون داسيلفا قادماً من فريق بونيودكور الأوزبكي.

وسيمثل اللاعب البرازيلي كرة نوروز لما تبقى من مباريات دوري نجوم العراق للموسم 2023 - 2024.