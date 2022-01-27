بعد غياب 8 لاعبين.. هذه قائمة المنتخب العراقي للقاء ايران اليوم

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب العراقي زيليكو بيتروفيتش، يوم الخميس، عن قائمة المنتخب في مباراته أمام إيران بعد إبعاد ثمانية لاعبين لإصابتهم بـ"كورونا".

وأظهرت الفحوصات التي اجريت في ايران، إصابة ثمانية لاعبين من المنتخب العراقي هم، أمجد عطوان، ياسر قاسم، مناف يونس، سعد ناطق، مصطفى ناظم، حسين علي، حسين جبار، شيركو كريم.

وضمت قائمة المنتخب، فهد طالب وعلي ياسين وحسن احمد واحمد ابراهيم وميثم جبار ومهند جعاز وحسن رائد وحسن عبد الكريم ومحمد علي عبود وسعد عبد الامير وبشار رسن وامير العماري وزيدان اقبال واحمد فرحان وايمن حسين وعلاء عباس وعلي الحمادي .

وبذلك سيغيبُ ثمانية لاعبين عن مباراةِ اسود الرافدين أمام نظيره الإيراني التي تقام اليوم الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً.