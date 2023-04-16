بعد غياب 74 عاماً.. بغداد تستضيف نهائيات أندية آسيا لكرة السلة بـ"تمويل حكومي"

شفق نيوز/ اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، خالد كبيان، يوم الأحد، عن تخصيص الحكومة العراقية مبلغ مليوني دولار لتنظيم نهائيات أندية آسيا لكرة السلة في العاصمة بغداد.

وقال كبيان لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه رسمياً بتخصيص مليوني دولار لتغطية نفقات إقامة وتنظيم نهائيات أندية آسيا لكرة السلة المقررة في بغداد نهاية شهر حزيران المقبل".

وأوضح أن "البطولة تعد الأولى التي ينظمها العراق منذ العام 1948 كما أنها الأولى التي يكسر فيها الحظر المفروض على ملاعب سلة العاصمة بغداد".

وبين كبيان أن "الأندية المشاركة هي من الصين واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين ولبنان وايران اضافة الى أحد الأندية العراقية".