بعد غياب 52 عاماً.. السليمانية تحتضن بطولة عالمية لبناء الأجسام

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، يوم الاثنين، عن استضافة السليمانية لبطولة "سيد الكون" العالمية لبناء الأجسام للرجال، بعد غياب 52 عاماً.

وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في السليمانية للفترة من 16 ولغاية 19 آيار/ مايو الجاري، حيث تبنى إقليم كوردستان استضافتها مع ضيوف وفد الاتحاد الدولي للعبة على نفقتها الخاصة".

وأكد أن "تنظيم البطولة غير مسبوق وهي تنظم بعد غياب 52 عاماً عن العراق، وموافقة الاتحاد الدولي للعبة وعلى استضافة العراق للبطولة جاءت في ضوء نتائج المنتخب العراقي حيث حقق المركز الأول على آسيا عام 2020، والثاني في عام 2021، والثاني أيضاً عام 2022، والأول عام 2023، وكذلك المركز الأول على مستوى العالم في إيطاليا عام 2018".

وأشار عبد الحسن إلى أن "15 منتخباً عالمياً سيشارك في البطولة إلى جانب مشاركات فردية لأبطال من قارة أوروبا"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي لبناء الأجسام تكفل باستضافة وفد المنتخب الفلسطيني على نفقته الخاصة".

وشكر رئيس الاتحاد العراقي إقليم كوردستان والسليمانية لاستضافتهم أكبر بطولة في العالم ودعمهم المستمر للعبة.