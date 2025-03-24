بعد غياب 40 عاماً.. السليمانية تستضيف البطولة العربية للدراجات الهوائية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد، يم الاثنين، حصول العراق على الموافقة الرسمية من الاتحاد العربي للدراجات لاستضافة منافسات البطولة العربية للطريق في محافظة السليمانية خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وقال حميد في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي وجه دعوة إلى رئيس الاتحاد العربي للدراجات، فيصل القاسمي، والأمين العام، إسماعيل الحوسني، لزيارة بغداد وعقد اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد العراقي، بهدف تحديد الموعد النهائي لانطلاق البطولة، كما ستتضمن الزيارة جولة تفقدية في السليمانية للاطلاع على الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما يضمن إقامة المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية".

وأضاف أن "العراق بذل جهوداً كبيرة خلال السنوات الأخيرة لاستعادة مكانته في استضافة البطولات العربية والدولية، بعد غياب استمر لأكثر من أربعة عقود".

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن "هذه الاستضافة تأتي في إطار التوجهات الحكومية لدعم القطاع الرياضي، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الرياضة العراقية".

وتعد البطولة العربية للطريق واحدة من أبرز البطولات الإقليمية في رياضة الدراجات الهوائية، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين نخبة من الفرق العربية.

ويأمل العراق أن تسهم هذه الاستضافة في إبراز إمكانياته التنظيمية والفنية، وتعزيز موقعه على الخريطة الرياضية الدولية، في ظل سعيه لاستضافة المزيد من البطولات القارية والعالمية في المستقبل.