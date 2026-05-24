بعد غياب 22 عاماً.. أرسنال يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

شفق نيوز- لندن

احتفل فريق أرسنال بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد نهاية مباراته الأخيرة بالموسم أمام كريستال بالاس، اليوم الأحد، والتي انتهت بفوزه 2-1.

وكان أرسنال قد ضمن التتويج باللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، والأولى منذ عام 2004، وذلك بعد تعادل منافسه المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث 1-1 يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد نهاية المباراة دخل لاعبو أرسنال إلى غرفة الملابس لارتداء قمصان احتفالية، كتبت عليها عبارة "الأبطال" إلى جانب رقم 26، حيث ارتدى جميع لاعبي الفريق إلى جانب المدرب ميكيل أرتيتا، تلك القمصان احتفالاً بالتتويج في ملعب "سلهرست بارك".

ورفع مارتن أوديغارد، قائد أرسنال الكأس أمام المدرج الذي تواجدت فيه جماهير أرسنال في ملعب كريستال بالاس، وعاش اللاعبون والجماهير في أجواء احتفالية كبيرة بعد عودة اللقب الذي غاب 22 عاماً، بحضور الأميركي ستان كرونكي، مالك النادي، ونجله جوش كرونكي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس النادي.

وقامت الجماهير بالغناء مع اللاعبين بالإضافة إلى التقاط الجماهير للصور التذكارية مع اللاعبين والمدرب أرتيتا في مشهد احتفالي لم يحدث منذ نهاية موسم 2003/2004 على ملعب "هايبري" الملعب السابق لأرسنال، قبل انتقال الفريق إلى ملعب الإمارات صيف عام 2006.

وسيواجه أرسنال يوم السبت المقبل منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.