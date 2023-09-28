بعد غياب 15 عاما.. التربية تقيم دورة رياضية وتعدها "قفزة نوعية"

شفق نيوز/ بعد غياب دام 15 عاماً اقامت المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي دورة العروض الرياضية لمشرفي ومشرفات اقسام النشاط الرياضي لتربيات العراق بهدف تطوير الرياضة المدرسية مجددا.

وقال مدير الرياضة المدرسية في وزارة التربية نجم عبود في حديث لوكالة شفق نيوز، لقد "رأت الوزارة ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية في تطوير الرياضة العراقية بكل الألعاب"، مبيناً أن "بناء المنتخبات الوطنية يبدأ من المدارس كونها أساس بناء الاندية، وهذا يتحقق من خلال الاهتمام باقامة الدورات التطويرية لمعلمي العراقي".

واضاف ان "وزارة التربية أقامت عبر مديرياتها للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، دورة العروض الرياضية لمشرفي ومشرفات اقسام النشاط الرياضي لتربيات العراق بمشاركة كافة تربيات العراق".

واشار الى ان النشاط الحالي يعد قفزة نوعية الهدف منها تطوير الرياضة العراقية"، مبينا ان "غياب الانشطة المدرسية ليس بالامر الهين كون ذلك ينعكس سلبا على رياضتنا في حال إهمالها، ولهذا رأت وزارة التربية ان من ضمن أولويات واجباتها الاهتمام باقامة مثل هكذا انشطة انقطعت منذ سنين عن الساحة بغية اعادة الروح الرياضية لمدارس العراق وتطوير واكتشاف المواهب فيها".

واكد بان "دورة العروض الرياضية شهدت مشاركة موهوب وموهوبة الى جانب مدرب من الكوادر التدريسية مرشح من تربية تلك المحافظة ، وسيكلف كل مدرب بنقل ما تعلمه في الدورة الى محافظته من خلال اقامة دورات مماثلة توسع قاعدة العروض الرياضية بمختلف فعالياتها".