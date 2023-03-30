بعد غياب لـ20 عاماً.. يد العراق تحتضن بيلاروسيا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، عن إقامة مباراتين وديتين أمام المنتخب البيلاروسي نهاية الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي اتفق مع نظيره البيلاروسي رسمياً على إقامة مباراتين وديتين أمام بيلاروسيا في العاصمة بغداد يومي 28-29 من شهر نيسان المقبل".

وأضاف رياض، أن "المباراتين تأتيان ضمن استعداد المنتخب العراقي لكرة اليد، لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين خلال شهر أيلول المقبل".

وأوضح أن "المباراتين ستكونان ذا أهمية كبيرة، لا سيما أن بيلاروسيا تعد من المنتخبات المتطورة باللعبة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، قد اختار الحكمان الدوليان العراقيان خالد شاكر وفاضل كاظم للمشاركة في قيادة مباريات دورة الألعاب الآسيوية للرجال والسيدات، المقرر انطلاقها في مدينة هانجزو الصينية.