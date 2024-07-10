بعد غياب طويل .. بغداد تحتضن بطولة غرب آسيا لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأربعاء، عن استضافة العراق لبطولة غرب آسيا للشباب لكرة السلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، ان البطولة ستقام في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد للمدة من 11-15 من شهر تموز الجاري.

واضاف ان ستة منتخبات ستشارك في منافسات البطولة التي تستمر لمدة خمسة أيام والتي تبدأ من يوم غد الخميس، وهي: منتخبات العراق، وفلسطين، ولبنان، والأردن واليمن، وإيران.

وأشار العميدي إلى أن، البطولة تقام في بغداد بعد غياب طويل من استضافة العراق للبطولات الرسمية للشباب التي يقيمها اتحاد غرب آسيا.

وبين ان الاتحاد استعد بشكل جيد لاستضافة البطولة، وهيأ كل متطلبات النجاح للخروج بتنظيم يليق باسم السلة العراقية.