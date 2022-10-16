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بعد غياب طويل.. العراق يحقق المركز الأول ببطولة بلجيكا الدولية للفروسية

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-16T12:10:38+0000
بعد غياب طويل.. العراق يحقق المركز الأول ببطولة بلجيكا الدولية للفروسية

شفق نيوز/ حقق الفارس العراقي فالح الدليمي المركز الأول بتجاوز حاجز الـ 130 سم وذلك في بطولة بلجيكا الدولية للفروسية.

وتقدم الدليمي على ثمانية فرسان من بلدان أوروبية مختلفة بتحقيقه العلامة الكاملة، وفق الاتحاد المركزي للعبة، الذي أكد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذا الفوز يأتي بعد غياب عراقي طويل الأمد عن مثل هذه المشاركات في البطولات الأوروبية المفتوحة بالفروسية.

وأوضح البيان، أن الإدارة الجديدة لاتحاد الفروسية العراقي تسعى الى تكرار هذه التجارب سعيا لاكتساب الخبرة عبر الاحتكاك ببطولات عالية المستوى.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العراقي للفروسية الدكتور عقيل مفتن على تأمين مستلزمات نجاح الفرسان العراقيين واحتضان الكفوئين من فرسان الداخل والمهجر لتستعيد الفروسية العراقية بريقها وتفوقها المفترض.

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