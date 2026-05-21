بعد غياب سبع سنوات.. رونالدو يقود النصر لتحقيق الدوري السعودي

شفق نيوز ـ الرياض

تُوّج النصر بطلاً للدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس، بعد فوزه على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام منافسات الموسم، ليعود إلى منصة التتويج المحلية للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.

وافتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما قلّص مورلاي سيلا الفارق لضمك عند الدقيقة 58.

لكن البرتغالي كريستيانو رونالدو حسم المواجهة بتوقيعه هدفين متتاليين في الدقيقتين 63 و81، ليقود فريقه إلى فوز عريض أنهى به سباق اللقب بعد جولة أخيرة حاسمة.

ورفع النصر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين أمام الهلال الذي أنهى الموسم وصيفاً بـ84 نقطة، فيما بقي الأهلي ثالثاً برصيد 81 نقطة.

وجاء تتويج النصر بعد أيام من تعثّر احتفالاته أمام الهلال، حين كان قريباً من حسم اللقب قبل أن يتلقى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ما أجّل الحسم إلى الجولة الأخيرة أمام ضمك.

ويُعد هذا اللقب أول تتويج لرونالدو بالدوري السعودي منذ انتقاله إلى النصر مطلع عام 2023، كما أعاد الفريق إلى عرش المسابقة بعد انتظار امتد سبعة أعوام.