بعد غاز الجنوب.. اربيل يخسر مباراته الثانية أمام تاراز الكازاخستاني ببطولة الاندية الاسيوية

شفق نيوز/ خسر ممثل العراق فريق نادي اربيل الرياضي للكرة الطائرة مباراته الثانية في بطولة الاندية الاسيوية من نادي امام نادي تاراز الكازاخستاني بثلاث أشواط دون مقابل بواقع 20-25 ، 25-13 ، 25-11.

وكان فريق أربيل خسر لقاءه الأول يوم امس بثلاثة أشواط دون رد أمام منافسه شهداب الإيراني وكانت نتائج الاشواط، (16-25) و(25-18) و ( 25-20).

وتضيف العاصمة الايرانية طهران بطولة اسيا للاندية للكرة الطائرة للفترة من 13-20 أيار الحالي.

ويشارك العراق بفريقين في البطولة الاسيوية للاندية إذ يلعب غاز الجنوب في المجموعة A والتي تضم الى جانبه أندية بيكان الإيراني وسنتوري الياباني و ناخون راتشاسيما التايلندي .

أما اربيل فيلعب في المجموعة B مع أندية شهداب الإيراني والريان القطري و تاراز الكازاخستاني.

ولقى فريق نادي غاز الجنوب في وقت سابق من اليوم الخسارة الثانية ضمن بطولة الاندية الآسيوية للكرة الطائرة اليوم امام نادي ناخون راتشاسيما التايلندي 3-1 أشواط، 25-22، 17-25 ، 22-25 ، 22-25 .

وسبق لفريق غاز الجنوب ان خسر أمس مباراته الاولى ضمن المنافسات ذاتها امام بيكان الإيراني 3-0 أشواط.