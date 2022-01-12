بعد إعلان اعتزاله اللعب.. نور صبري يعود للدوري العراقي عبر بوابة سامراء

شفق نيوز/ كشف مدرب فريق نادي سامراء، سامر سعيد، يوم الاربعاء، ان ادارة النادي توصلت الى اتفاق تام مع النجم الكروي وحارس مرمى المنتخب العراقي السابق نور صبري، لتمثيل سامراء في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز "لقد اكملنا كل الاجراءات مع النجم الكبير نور صبري واقنعناه بالعدول عن الاعتزال بعد ان كان قد قرر ترك المستديرة".

واضاف ان "نور صبري سيكون اضافة جيدة لفريق سامراء وسيمنح الثقة للاعبين من خلال وجوده كقائد ضمن تشكيلة الفريق"، مشيرا الى انه "اجرى تجديدا شاملاً للفريق باستقطاب 12 لاعبا للفريق سيسعون لتقديم افضل المستويات مع سامراء".

وبين سعيد "هدفي كمدرب انقاذ فريق سامراء من الهبوط على الرغم من ان المهمة التي كلفت بها صعبة، ورغم ذلك وافقت على قيادة الفريق بظرف صعب لكنني أسعى بجهودي الفنية لإعادة الفريق لوضعه المناسب بعد تصحيح المسار".

ويحتل فريق سامراء المركز الاخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 4 نقاط.

يذكر أن حارس مرمى المنتخب العراقي السابق نور صبري، كان قد اعلن اعتزال اللعب في منتصف الموسم الماضي للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وتحول إلى تقديم البرامج الرياضية، كما عمل محللاً كروياً في إحدى القنوات الفضائية خلال بطولة كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر.