بعد عقد من الزمن.. مصارعو العراق يهدون فوزاً ثميناً لبلادهم

شفق نيوز/ أهدى مصارعو منتخب شباب العراق، المشارك في منافسات بطولة آسيا للشباب، التي اختتمت فعالياتها أمس الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، فوزهم بالمراتب المتقدمة في منافسات البطولة، إلى بلادهم.

وقال المصارع حسن عايد، الفائز بالمركز الثالث في البطولة، لوكالة شفق نيوز: "أهدي فوزي هذا إلى بلدي العراق ومدينتي ميسان الحبيبة، وفرحتنا لا توصف وانا اعتلي منصات التتويج الدولية، شكرا لكل من ساهم بهذا الانجاز ولا أنسى دعم عائلتي التي كانت الدافع والحافز الحقيقي للفوز".

وحصد المصارعان حسن عايد، ومصطفى صلاح، وسامين برونزيين خلال منافسات بطولة آسيا للشباب، كما حصل منتظر احمد سلمان على المركز الخامس آسيويا.

من جهته قال مدرب المنتخب العراقي للمصارعة لفئة الناشئين، فارس سلمان حسب الله، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حصل على وسامين برونزيين في بطولة آسيا للشباب التي جرت في البحرين، ويعد هذا الانجاز الأفضل لاتحاد المصارعة المركزي الذي شارك في العديد من منافسات بطولة آسيا، لكنه لم يحصل على أي وسام منذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف حسب الله، وهو مدرب مدرسة الخبير الدولي سلمان حسب الله للمصارعة في محافظة ميسان، أن "محافظة ميسان لم تحصل على وسام برونزي منذ 33 عاماً تقريباً، حيث كان آخر وسام لابن مدرسة سلمان حسب الله المرحوم احمد سلمان حسب الله في سنة 1989".