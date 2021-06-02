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بعد ظهور مسحة كورونا.. المنتخب العراقي يباشر تدريباته في البحرين

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-02T12:20:29+0000
بعد ظهور مسحة كورونا.. المنتخب العراقي يباشر تدريباته في البحرين

شفق نيوز/ يباشر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بأولى وحداته التدريبية في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وخضعَ وفد المنتخب في البحرين إلى نظام "الفقاعة الصحية" للوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج المسحة التي أجريت للوفد "سلبية" لجميع اللاعبين والملاكين التدريبي والإداري.

وسيخوض المنتخب العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أولى وحداته التدريبية في البحرين على ملعب مدينة حمد في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك استعداداً لمباراة كمبوديا يوم الاثنين المقبل.

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